«Ургант возвращается»: Романовский объявил о публичном выступлении артиста Журналист Романовский объявил о возвращении Урганта на публику после длительного перерыва

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Иван Ургант

Журналист Ариан Романовский в своём Telegram-канале «Оливье с икрой» сообщил о возвращении на большую публику Ивана Урганта. Артист выступит на мероприятии для благотворительных фондов и волонтёров 10 июля.

Ивана Андреевича, может быть, и отменили на «Алых парусах», но лучший конферансье страны по-прежнему в деле. 10-го июля мой кумир (не исключено, что в костюме Gucci) под аккомпанемент группы «Фрукты» выступит на пикнике фонда «Друзья» в Царицыно — мероприятии для благотворительных фондов и волонтёров, — пишет главред журнала о моде и светской жизни Tatler.

Эксперт в мире моды отмечает, что это будет первое публичное выступление Урганта после известных событий. На это мероприятие в Царицыно Иван Ургант регулярно приходил в последние годы.

Несмотря на то, что шоу «Вечерний Ургант» не выходит в эфир, Ургант по-прежнему является востребованным ведущим. Он уже провёл закрытое мероприятие в Москве с участием Владимира Познера.

Ранее журналистка Ксения Собчак поделилась мыслями на тему того, почему телеведущий Иван Ургант не провел праздник выпускников «Алые паруса» в 2022 году. По её мнению, организаторы могли настоять на его участии, однако у них не было никакого желания.