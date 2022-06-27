«Было бы желание»: Собчак раскрыла причину ухода Урганта с «Алых парусов» Собчак объяснила отсутствие Урганта на «Алых парусах» нежеланием организаторов иметь с ним дел

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Иван Ургант

Российская журналистка Ксения Собчак поделилась в своем Telegram-канале мыслями на тему того, почему телеведущий Иван Ургант не провел праздник выпускников «Алые паруса» в 2022 году. По ее мнению, организаторы могли настоять на его участии, однако у них не было никакого желания.

В качестве примера она вспомнила и других медийных личностей, от взаимодействий с которыми отказывались организаторы мероприятий.

Настоять на участии Вани можно было бы. Как настоять несколько месяцев до этого на программе Моргенштерна (внесён в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) на СТС. Или на выполнении обещаний перед Еленой Летучей, согласившейся пропагандировать выборы. Было бы желание. Его нет. Выводы делайте сами, — считает Собчак.

Стоит отметить, что Иван Ургант выступал в роли ведущего «Алых парусов» десять лет подряд, однако в этом году его заменили комик Владимир Маркони и певица Алсу.

Также Собчак вновь вернулась к теме закрытия шоу «Вечерний Ургант». Как считает журналистка, «запрет Урганта на „Первом“» невозможно было преодолеть без согласия первого замглавы администрации президента Алексея Громова.

Ранее актриса Лариса Бравицкая рассказала, что Иван Ургант занимается созданием нового шоу на государственном телеканале. Певица Ольга Кормухина подтвердила ее слова и отметила, что не сомневалась в возвращении телеведущего на большие экраны.