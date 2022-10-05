Стало известно о получении Пугачевой гражданства Израиля Telegraf: Пугачева получила гражданство Израиля

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Алла Пугачёва

Украинское издание Telegraf написало о том, что российская певица Алла Пугачева получила израильский паспорт в мае 2022 года. На сайте издания была опубликована фотография первой страницы даркона с фото Примадонны и ее данными. Подлинность документа официально не подтверждена.

Срок действия израильского паспорта певицы составляет один год, отмечает издание. Такая практика применяется для новых репатриантов.

Ранее Пугачева написала на своей странице в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена), что ее ненавидят те люди, которых она всегда терпеть не могла. Певица посоветовала своим недругам и дальше «скрежетать зубами». По мнению Примадонны, они «были холопами, а стали рабами».

16 сентября Минюст РФ внес мужа Пугачевой Максима Галкина в реестр физлиц-иноагентов. В графе «Иностранное финансирование» у телеведущего указана Украина. Сам артист заявил, что не занимается политической деятельностью и не получает денег с Украины, поэтому не считает себя иностранным агентом.

В свою очередь Пугачева призвала Минюст России включить в реестр иноагентов и ее. Артистка написала на своей странице в Instagram, что солидарна с супругом, назвала его «честным, порядочным и неподкупным патриотом России».