«У меня проблемы»: Гоша Куценко пожаловался на бессонницу Гоша Куценко пожаловался на бессонницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Гоша Куценко

Актер Гоша Куценко рассказал NEWS.ru на пресс-показе фильма «Любовь-морковь. Восстание машин», что в последнее время страдает из-за проблем со сном. По словам артиста, бессонница мучает его из-за одолевающих переживаний, он даже хочет написать об этом сценарий.

Я залез в интернет и искал статьи о том, как заново научиться спать. Я хочу написать сценарий об этом. Сон — это заслуга дня, на самом деле. Как смерть — заслуга жизни, на самом деле, — поделился Куценко.

Актер рассказал, что прочитал несколько статей, согласно которым перед сном лучше не смотреть на экран компьютера или гаджета, поскольку это разрушает «иллюзию сна». По его словам, решение проблемы наступило после того, как он взял в руки книгу.

Я не спал третью ночь подряд, подошел к шкафу и вытащил первую попавшуюся книгу. Стал читать и почти сразу уснул. И ко мне вернулся сон, книга оказалась очень хорошим снотворным. Я думаю, что скоро она как лекарство будет продаваться в аптеках, — рассказал актер.

Ранее врач-офтальмолог Анастасия Киселе рассказала, что хроническая бессонница может привести к покраснению глаз. Если бессонница не хроническая, то у человека может возникнуть тик — кратковременное подергивание век.