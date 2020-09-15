У Федосеевой-Шукшиной украли из квартиры валюту

https://static.news.ru/photo/9bb48b88-f76c-11ea-858e-fa163e074e61_660.jpg Лидия Федосеева-Шукшина Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

У актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной из квартиры на северо-востоке Москвы пропали €2,5 тысячи. Её дочь Ольга, проживающая вместе с ней, обратилась с заявлением в полицию. Пострадавшие намерены добиваться объективного расследования.

Как рассказала «МК» Ольга Шукшина, её мать откладывала деньги на поездку в Финляндию и хранила их в комоде в своей спальне. В белом конверте лежали €2830. Но однажды актриса обнаружила €330 в своём паспорте. При этом ранее она там деньги никогда не хранила. Заподозрив неладное, она заглянула в комод и нашла там только пустой конверт.

Мать и дочь обыскали всю квартиру, но так и не нашли пропавшие €2500. Ольга вызвала полицию. Приехавшие полицейские помогли восстановить хронологию событий. Выяснилось, что в последний раз Федосеева-Шукшина видела деньги в конверте примерно полтора месяца назад. В начале сентября, пока Ольга была в отъезде, к её 81-летней матери приходили гости: актёр Александр Цуркан и подруга с 19-летним внуком. Основные подозрения пока пали на подругу, так как она отказалась передавать правоохранителям контакт внука, аргументируя тем, что он собрался поступать в военное училище и «ему не нужны проблемы с полицией».

Полицейские уже начали проверку, назначена биологическая экспертиза следов с поверхности конверта и отпечатков пальцев из квартиры.

Как писал NEWS.ru, ранее Ольга Шукшина раскрыла подробности отношений своей матери с продюсером группы «На-На» Бари Алибасовым. Она назвала их брак «спектаклем» и заявила, что между ними никогда не было интимных отношений. По её словам, шоумен — прирождённый манипулятор. До брака он уверял, что никогда не обидит Лидию Федосееву-Шукшину и всегда будет уважать её, однако его слова расходятся с делами. Скандальный продюсер, воспользовавшись её преклонным возрастом, проворачивает дела у неё за спиной, возмущается Ольга. Наследница уверена, что целью Алибасова была даже не квартира, а хайп, на котором он зарабатывает огромные деньги.