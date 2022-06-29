«Тявкать на Родину — это предать мать»: Газманов осудил поступок Хаматовой Газманов сравнил действия уехавшей из России Хаматовой с «предательством матери»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Олег Газманов

Эстрадный певец Олег Газманов раскритиковал действия российских знаменитостей, которые уехали из страны после объявления военной операции на Украине и негативно высказались о России. Он рассказал изданию «АиФ», что таким образом они пытаются «получить подачку от принимающей стороны». В частности, объектом осуждения музыканта стала актриса Чулпан Хаматова.

Уехать из страны и там гадить собственной Родине... С одной стороны, жалко ее, а с другой стороны, гадко. Ну если, допустим, ты не согласен со страной, если ты хочешь в другом месте жить — границы открыты, можно спокойно уехать и жить в другом месте. Но оттуда тявкать, извините за выражение, на свою Родину — это предать свою мать, так примерно это выглядит, — считает Газманов.

Также он заявил, что считает уехавших из России знаменитостей предателями, большинству из них он «теперь точно не подаст руки».

Видимо, это попытка получить подачку от принимающей стороны. А принимающая сторона ненавидит твою родину. Я бы не хотел в таком положении оказаться, никогда и никому не желаю, — отметил певец.

Ранее Марина Газманова, супруга исполнителя, рассказала об инциденте, произошедшем на концерте музыканта в Воронеже. По ее словам, сотрудник концертного зала установил американский флаг рядом со сценой, после чего Газманов разорвал его и «водрузил российское знамя».