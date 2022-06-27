«Не нравится — уезжайте»: Газманов порвал флаг США на концерте в Воронеже

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Газманов

Супруга российского эстрадного исполнителя Олега Газманова Марина рассказала об инциденте, произошедшем на концерте певца в Воронеже. По ее словам, сотрудник концертного зала водрузил американский флаг рядом со сценой, после чего певец разорвал его и «водрузил российское знамя». Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Марина Газманова подчеркнула, что работник зала знал механизм подъема флага и таким образом решил спровоцировать ее мужа.

В левой части концертного зала послышался выстрел и пошел дым, а российское знамя, которое находилось под самым потолком, упало вниз, неожиданно вместо падающего стяга вверх взмыл американский флаг. Позже стало известно, что к провокации был причастен сотрудник концертного зала, — поделилась подробностями женщина.

По ее словам, после этого Газманов потребовал дать ему русский флаг, а затем полез на 10-метровую высоту, чтобы заменить его.

Есаул российской эстрады является мастером спорта по спортивной гимнастике, еще в далекие 90-е он часто радовал своих зрителей шпагатом и сальто во время своих выступлений. Водрузив российское знамя, Газманов спустился вниз и разорвал американский стяг, — отметила супруга музыканта.

По окончании выступления Газманов заявил: «На моих концертах только российские флаги! Кому не нравится, уезжайте в Америку».

Ранее Марина Муравьева-Газманова представила свою книгу «Единственная. Нарисовать мечту», в которой описала подробности совместной жизни с артистом. О книге она рассказала на странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена), сопроводив публикацию откровенными фотографиями и стихотворением блогера Grappa Boy.