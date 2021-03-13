Тимати признался, для чего на самом деле пришёл на шоу «Холостяк»

https://static.news.ru/photo/7586ee7e-844d-11eb-9c95-96000091f725_660.jpg Тимати Фото: City News Moskva/Global Look Press

Тимати не теряет надежды встретить женщину своей мечты. Для этого он пришёл на шоу «Холостяк», новый сезон которого стартует в воскресенье, 14 марта.

Музыкант никогда не был обделён женским вниманием, у него за плечами два гражданских брака и двое детей. Но с партнёршами у рэпера отношения не сложились.

Что касается шоу, Тимати надеется быть на проекте самим собой — Тимуром Юнусовым. а не известным музыкантом, за которым пришли многие девушки.

Я не пришёл сюда искать любовь. Надеюсь, что любовь сама найдёт меня. Несмотря на то, что я совершенно не допускаю людей в свой внутренний мир, близко к себе, здесь спокойно могу снять эту маску и быть собой, — приводит слова рэпера портал Popcake.tv.

Известно, что каждая из претенденток на сердце музыканта подготовила ему подарок. Также называются имена некоторых девушек, которые пришли искать счастья с завидным холостяком. Это Мария Вебер, Дарья Погадаева, Любовь Вишневская.

Ранее NEWS.ru сообщал, что журналисты выяснили финал шоу «Холостяк» с Тимати, который начнут показывать только в марте. Рэпер так и не выберет никого из красавец и останется один.