Тимати назвал лучших российских исполнителей в жанрах рэп и поп Тимати назвал Басту и Киркорова лучшими рэп и поп-исполнителями

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рэпер Тимур Тимати Юнусов

Российский рэпер Тимур Тимати Юнусов рассказал NEWS.ru, кого считает лучшим среди поп- и рэп-исполнителей в России. Лучшим поп-исполнителем Тимати назвал Филиппа Киркорова, среди же хип-хоп исполнителей он выделил Василия Вакуленко, выступающего под псевдонимами Баста и Ноггано.

Топ-1 поп-артист в России — Филипп Киркоров, а среди рэперов — Баста, — сказал Юнусов.

Баста является хедлайнером фестиваля VK Fest-2023 в Москве.16 июля он выступает на Синей сцене.

Ранее белорусский блогер Влад A4, также известный как Влад Бумага, рассказал на пресс-конференции в рамках фестиваля VK Fest о планируемой коллаборации с российским певцом Филиппом Киркоровым. По словам автора популярного детского YouTube-канала, на совместную работу его вдохновил гардероб артиста, который он назвал «явлением».

15 июля на VK Fest известный повар Константин Ивлев заявил, что одним из лучших шеф-поваров в России является бренд-шеф Sochi Casino&Resort, кафе «Дельфин и Русалка», а также многих других заведений Илья Захаров. По его словам, тот обладает большим даром и высоким профессионализмом, что делает его лучшим в своей профессии.