Ивлев назвал имя одного из лучших шеф-поваров в России Ивлев заявил, что Илья Захаров является одним из лучших шеф-поваров в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Константин Ивлев

Одним из лучших шеф-поваров в России является бренд-шеф Sochi Casino&Resort, кафе «Дельфин и Русалка», а также многих других заведений Илья Захаров, заявил в рамках VK Fest в Москве в беседе с NEWS.ru его учитель, повар Константин Ивлев. По его словам, тот обладает большим даром и высоким профессионализмом, что делает его лучшим в своей профессии.

Конечно, Илья Захаров. Это очень одаренный и самое главное, яркий, честный и очень профессиональный человек, — ответил Ивлев на вопрос журналиста NEWS.ru

При этом он отметил, что в профессии много уникальных шеф-поваров. Именно по этой причине Ивлев отказался составлять свой топ лучших специалистов.

Ранее Ивлев побывал на краснодарском рынке, где возмутился стоимостью клубники. Лоток ягоды весом 300 граммов ему предлагали за 500–600 рублей. Одной из продавщиц во время записи видео в сторис Instagram (деятельность в РФ запрещена) инфлюенсер в грубой форме заявил, что это неадекватный ценник. Позже повар обвинил в ситуации покупателей, которые продолжают скупать у продавцов клубнику по завышенным ценам.