Тарзан на фоне скандала с изменой поднял расценки на стриптиз

https://static.news.ru/photo/82714786-0835-11eb-9871-fa163e074e61_660.jpg Тарзан Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Сергей Глушко, более известный как стриптизёр Тарзан, поднял цену на приватные танцы после скандала с изменой супруге. Артист запрашивает по 600 тыс. руб. за одно недолгое выступление.

Информация о новом ценнике мужа Наташи Королёвой появилась в Telegram-каналах, пишет Пятый канал. Возможно, так артист компенсирует пропажу ценностей жены на сумму 5 млн рублей. Как выяснилось позже, певицу обворовали две подружки Тарзана, с которыми 50-летний танцор весело проводил время, пока жена была в отпуске.

После и вовсе объявилась безвестная актриса из Краснодара по имени Анастасия Шульженко, которая уверяла, что была любовницей Тарзана полтора года и чуть ли не увела его из семьи. Девушка рассказала и о беременности от стриптизёра, но это оказалось ложью.

Сам Тарзан заявил, что всё это — хорошо спланированная акция мошенницы, которая сделала себе имя на скандале с его участием. Поклонник звёздной пары вообще подозревают, что вся история с изменой — постановка ради пиара и высоких заработков супругов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Сергей Глушко, больше известный в мире шоу-бизнеса как Тарзан, рассказал, как тяжело его супруга пережила сообщение об измене. Певица повела себя вначале очень эмоционально, а после замкнулась и сидела, уставившись в одну точку.