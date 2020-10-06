Тарзан на фоне скандала с изменой поднял расценки на стриптиз

Сергей Глушко, более известный как стриптизёр Тарзан, поднял цену на приватные танцы после скандала с изменой супруге. Артист запрашивает по 600 тыс. руб. за одно недолгое выступление.
Информация о новом ценнике мужа Наташи Королёвой появилась в Telegram-каналах,
После и вовсе объявилась безвестная актриса из Краснодара по имени Анастасия Шульженко, которая уверяла, что была любовницей Тарзана полтора года и чуть ли не увела его из семьи. Девушка рассказала и о беременности от стриптизёра, но это оказалось ложью.
Сам Тарзан заявил, что всё это — хорошо спланированная акция мошенницы, которая сделала себе имя на скандале с его участием. Поклонник звёздной пары вообще подозревают, что вся история с изменой — постановка ради пиара и высоких заработков супругов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Сергей Глушко, больше известный в мире шоу-бизнеса как Тарзан, рассказал, как тяжело его супруга пережила сообщение об измене. Певица повела себя вначале очень эмоционально, а после замкнулась и сидела, уставившись в одну точку.
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