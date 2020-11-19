Сын Собчак до слёз насмешил гостей, сравнив маму с лошадью

Сын Ксении Собчак не признал в переодевшейся в осла ведущей маму, чем насмешил гостей. Малыш отмечал свой четвёртый день рождения, Собчак ради такого случая примерила костюм осла из «Бременских музыкантов» и в таком виде нагрянула домой с подарками.
Семейное торжество решили отметить небольшой вечеринкой, на которую к тому моменту собрались гости. Сын растерялся, увидев маму в необычном костюме и экс-кандидату в президенты России даже пришлось уточнить у Платона:
Это мама или лошадь?
К радости всех гостей ребёнок тут же ответил:
Лошадь!
К слову, Собчак уже давно перестала реагировать на ядовитые выпады хейтеров, сравнивающих её с лошадью. Поэтому она смело выступила в роли аниматора с намёком на свое сходство с благородным животным.
На семейном празднике кроме родителей Платона были мама самой Собчак Людмила Нарусова и взрослая дочь Максима Виторгана Полина. После празднества Виторган отправился с сыном в игровой центр, где Платону больше всего понравился бассейн с пластмассовыми шариками.
Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Ксения Собчак отмечает день рождения своего сына от актёра Максима Виторгана. Платону исполнилось четыре года.