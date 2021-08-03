Сын Семёна Фарады назвал «фигнёй» шоу Малахова о Макеевой

Артист Михаил Полицеймако, сын актёра театра и кино Семёна Фарады (1933–2009), назвал «фигнёй» ток-шоу Андрея Малахова, несколько выпусков которого были посвящены любовному треугольнику бизнесмена Романа Малькова, его бывшей жены Светланы и актрисы Анастасии Макеевой. Своё мнение Полицеймако высказал в беседе с NEWS.ru.

Раньше мучали Джигарханяна, теперь обсуждают Настю Макееву. Зачем? Кому это интересно? Взахлёб с пеной у рта обсуждать это? Устраивать программы? Страна Достоевского, Толстого и Чехова занимается фигнёй, — высказался актёр.

Актёр недоволен политикой телеканалов, в частности ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир», которое специализируется на обсуждении личной жизни звёзд российского шоу-бизнеса. Во время недавнего эфира программы Малахова основной темой для дискуссии стал уход Романа Малькова от бывшей жены, Светланы, к новой возлюбленной, Анастасии Макеевой. Любовный треугольник осложняется тем, что у Светланы от экс-супруга четверо детей, трое из которых живут в Словении нуждаются в поддержке отца. Однако Мальков согласен помогать детям только при условии их переезда в Россию.

Ранее Малькова выложила в Instagram переписку с бывшим мужем, который отказался отправлять своим детям деньги на еду и оплату секции, также сообщалось о том, что экс-жена Малькова нашла нового адвоката, вместе с которым она будет судиться за алименты.