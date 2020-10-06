Сын актёра и ведущего Щербакова опроверг его госпитализацию

https://static.news.ru/photo/70b72ae8-bb3b-11ea-bbaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёра театра и кино, ведущего телепрограммы «Доброе утро» на Первом канале Бориса Щербакова не доставляли в медицинское учреждение, заявил его сын Василий Щербаков.

Я опровергаю информацию о госпитализации отца, с ним всё в порядке, — подчеркнул сын звезды в интервью РБК.

Накануне Telegram-канал Mash со ссылкой на свой источник сообщил , что Щербакова доставили в больницу с одышкой и кашлем. У мужчины якобы диагностировали заболевание лёгких и бронхит.

Щербакову 70 лет. В 1994 году он получил звание народного артиста России. Мужчина сыграл 200 ролей в художественных фильмах, а также с 2007-го по 2014 год вёл «Доброе утро». Позднее он стал вести программы «Последний день» (телеканал «Звезда») и «Наше кино. История большой любви» (телеканал «Мир»). Как писал NEWS.ru, 20 мая президент Владимир Путин наградил его орденом Почёта.