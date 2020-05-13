Сябитову задела колоссальная разница в размерах пенсии с Гузеевой

https://static.news.ru/photo/046bef04-9548-11ea-968e-fa163e074e61_660.jpg Роза Сябитова Фото: syabitova_roza/instagram.com

Соведущая телепередачи «Давай поженимся!» Роза Сябитова имеет почти 30-летний трудовой стаж, однако её пенсия намного меньше, чем у её коллеги Ларисы Гузеевой.

Моя выслуга более 30 лет, но я никогда не хвалилась. Дети и так знают, что я трудоголик, — отметила сваха.

Сейчас Сябитова получает 14 тысяч рублей. Однако она могла бы получать больше, если бы не потеряла часть информации о зарплате за период «лихих 90-х». После этого ведущая хотела отправиться на поиски необходимых бумаг, но узнав, что доплата составит всего 100 рублей, передумала.

Гузеева же получает 30 тысяч рублей. Ей доплачивают за звание заслуженной артистки, пишет KP.RU.

Как ранее писал NEWS.ru, Юрий Стоянов получает 60 тысяч рублей в месяц пенсии благодаря надбавке за звание народного артиста. Половину суммы составляет компенсация, которая выплачивается столичным жителям.