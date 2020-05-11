Стоянов рассказал о своей большой пенсии

https://static.news.ru/photo/cf55fe50-933e-11ea-b485-fa163e074e61_660.jpg Юрий Стоянов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Юрий Стоянов получает 60 тысяч рублей в месяц пенсии, благодаря надбавке за звание народного артиста. Половину суммы составляет компенсация, которая выплачивается столичным жителям.

Артист не сидит сложа руки, а усиленно работает, причём даже на самоизоляции. По его словам, для артиста праздник — всегда быть востребованным, пишет KP.RU.

Полтора месяца назад Стоянов запустил сериал «Стоянов в изоляции», где рассказывает как проводит время на карантине. Актёр сейчас живёт на даче вместе с женой и дочкой. В этом году Юлия Стоянова заканчивает школу и готовится к выпускным экзаменам.

Идея снять сериал о карантине родилась у Стоянова, когда он нашёл на чердаке пакет с париками, который использовал для «Городка». Снимает актёр сериал в доме, бане, на приусадебном участке.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Сети получил неожиданную популярность старый ролик из юмористической программы «Городок» про карантин. В нём обыгрывается ситуация с въездом в закрытый на карантин посёлок. За месяц это видео посмотрели более миллиона раз. Артист Юрий Стоянов назвал внезапный успех шоу «попаданием в яблочко».