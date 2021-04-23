Свиридова пожаловалась на «потрёпанное» лицо после шоу «Точь-в-точь»

https://static.news.ru/photo/908dd48e-a438-11eb-98e5-96000091f725_660.jpg Алёна Свиридова Фото: alenasviridova/instagram.com

Певица Алёна Свиридова рассказала о серьёзных проблемах с лицом после съёмок шоу «Точь-в-точь», сообщает Sobesednik.ru. Кожа звезды оказалась «потрёпанной» из-за большого количества грима.

В рамках проекта артистка примерила образы Эми Вайнхаус, Мэрилин Монро и Валерия Леонтьева. Многие часы она проводила под толстым слоем специальных накладок и косметики, в результате чего кожа испортилась.

После того как мы отсняли несколько первых выпусков, без слез на моё лицо невозможно было смотреть. Оно было весьма потрёпанным, пришлось восстанавливать кожу, — поделилась звезда.

Теперь Свиридова регулярно ходит к косметологу и проходит курс лечения, включающий процедуры по уходу. Она объяснила, что во время съёмок шоу у участников дышат только глаза, а всё остальное лицо покрыто гримом.

Ранее актёр Станислав Садальский выложил фотографию своего визита к косметологу. В комментариях он заявил, что не хочет стареть, как телеведущий Юрий Николаев. На кадрах видно, что врач вкалывает в лицо актёру несколько инъекций.