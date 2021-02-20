Светлаков рассказал, как сохраняет гармонию в отношениях с женой

https://static.news.ru/photo/aebb7100-739b-11eb-9cf2-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/ssvetlakov

Шоумен Сергей Светлаков женат на Антонине Чеботарёвой уже восемь лет. Пара воспитывает двух сыновей, и несмотря на то что Сергей всегда очень занят, не забывает радовать свою жену и постоянно устраивает ей сюрпризы. Юморист раскрыл секрет гармонии в браке и поведал об их семейной традиции в День всех влюблённых.

Пять лет назад мне было всё равно, как я проведу День всех влюблённых. Сейчас уже нет, жена ждёт подарка хотя бы в виде какого-то похода в кино. Мы два года подряд ездим за город, в отель, убегаем от детей и проводим время вдвоём, — поделился артист во время беседы с сайтом Teleprogramma.pro.

Светлаков верит, что лет через 15 День всех влюблённых уже станет государственным праздником, как и День матери. И откуда они пришли, считает Светлаков, значения вообще не имеет, так как за ними есть нравственная суть. Шоумен подчеркнул, что «любовь и мама — это основополагающие вещи для любого человека».

Недавно юморист забрал своего младшего ребёнка из элитного детского сада. По мнению шоумена, общение с детьми из богатых семей может негативно повлиять на его сыновей. У Светлакова двое детей: семилетний Иван и трёхлетний Максим. Артист готов на радикальные меры, если заметит у мальчиков замашки золотой молодёжи, писал NEWS.ru.