Сергей Светлаков объяснил, почему забрал сына из элитного детсада

https://static.news.ru/photo/5eb5b40c-6df3-11eb-a51b-96000091f725_660.jpg Фото: ssvetlakov/instagram.com

Юморист Сергей Светлаков забрал своего младшего ребёнка из элитного детского сада. По мнению шоумена, общение с детьми из богатых семей может негативно повлиять на его сыновей.

У Светлакова двое детей: семилетний Иван и трёхлетний Максим. Артист готов на радикальные меры, если заметит у мальчиков замашки золотой молодёжи. Не так давно он решил отказаться от детского садика, в котором Максиму приходилось общаться с наследниками богачей.

Я хочу заложить в их головы какие-то правильные вещи, потом ведь поздно будет. Боюсь упустить момент, когда возникнет мажорство. Они же всё равно в каком-то кукольном мире живут, где всё есть и всё хорошо: игрушки, собственный дом, поездки на отдых, — отметил Сергей Светлаков.

Артист вспомнил, как однажды к нему пришёл ребёнок и спросил, почему у них нет квартиры в Дубае, а у Пети есть. После этого Светлаков поехал к директору и поинтересовался, что происходит.

А он: «У нас вот такие дети. У них действительно такая жизнь». Мы сказали: «Ну мы сильно подумаем, какой у вас тут контингент и что вы доносите до детей». Потом я увидел, как за одним ребёнком приехал Bentley и вышли автоматчики. Мы сразу поняли, что садик не наш. Поменяли. Теперь у нас более скромное, но крутое место, — поделился шоумен в разговоре с Ириной Шихман.

Ранее NEWS.ru писал, что российский юморист Сергей Светлаков стал новым героем YouTube-шоу Ирины Шихман «А поговорить?», в котором он рассказал о протестах в России, а также о своём отношении к президенту страны Владимиру Путину и оппозиционеру Алексею Навальному.