Сумишевский впервые после похорон жены показал фото маленького сына

Ярослав Сумишевский опубликовал фото маленького сына Мирослава впервые после трагической гибели его мамы. Так певец продемонстрировал своего будущего защитника и опору.
Мой будущий защитник Отечества, — подписал фото артист.
Певец не замкнулся в себе после похорон любимой супруги Натальи и практически сразу вышел на связь с поклонниками. Он пообещал продолжить гастроли и концерты — ведь об этом так мечтала его жена.
Супруга Сумишевского погибла после ДТП под Красноярском, она умерла 6 февраля в больнице. Наталья ехала с супругом на концерт, в результате аварии погиб и водитель автомобиля.
Ярослав Сумишевский похоронил супругу на кладбище в Химках. СМИ отметили, что звёздные коллеги не пришли на похороны поддержать певца.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Ярослав Сумишевский впервые поделился с поклонниками своим состоянием после смерти любимой жены Натальи. Новое сообщение в Instagram он посвятил своей жене. Известный по шоу «Три аккорда» музыкант тяжело переживает потерю жены, он признался, что ещё никогда не испытывал такой боли.