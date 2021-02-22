Сумишевский впервые после похорон жены показал фото маленького сына

https://static.news.ru/photo/a658573a-7661-11eb-bf6d-96000091f725_660.jpg Ярослав Сумишевский Фото: instagram.com/yaroslav_sumishevskiy/

Ярослав Сумишевский опубликовал фото маленького сына Мирослава впервые после трагической гибели его мамы. Так певец продемонстрировал своего будущего защитника и опору.

.instagram.com/yaroslav_sumishevskiy/

Мой будущий защитник Отечества, — подписал фото артист.

Певец не замкнулся в себе после похорон любимой супруги Натальи и практически сразу вышел на связь с поклонниками. Он пообещал продолжить гастроли и концерты — ведь об этом так мечтала его жена.

Супруга Сумишевского погибла после ДТП под Красноярском, она умерла 6 февраля в больнице. Наталья ехала с супругом на концерт, в результате аварии погиб и водитель автомобиля.

Ярослав Сумишевский похоронил супругу на кладбище в Химках. СМИ отметили, что звёздные коллеги не пришли на похороны поддержать певца.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ярослав Сумишевский впервые поделился с поклонниками своим состоянием после смерти любимой жены Натальи. Новое сообщение в Instagram он посвятил своей жене. Известный по шоу «Три аккорда» музыкант тяжело переживает потерю жены, он признался, что ещё никогда не испытывал такой боли.