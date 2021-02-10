Сумишевский впервые заговорил после похорон жены

https://static.news.ru/photo/54ecf4ec-6c1f-11eb-93b2-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/yaroslav_sumishevskiy/

Ярослав Сумишевский впервые поделился с поклонниками своим состоянием после смерти любимой жены Натальи. Новое сообщение в Instagram он посвятил своей жене.

Известный по шоу «Три аккорда» музыкант тяжело переживает потерю жены, он признался, что ещё никогда не испытывал такой боли. Певец опубликовал музыкальный ролик с фотографиями жены и совместными снимками. Он написал, что мир для него рухнул, так как Наталья была «вселенной», в которой он «жил и существовал».

Она была моей половинкой в прямом и переносном смысле. И когда её сердце остановилось, меня осталось ровно половина. Очень тяжело... Такую боль я ещё не испытывал, не знаю, как жить дальше. Но я постараюсь сохранить эту половинку для своих детей и жить ради них, — написал Сумишевский.

Певец рассказал, что они с женой всегда считали зрителей частью своей семьи, поэтому он не стал отменять ранее запланированный концерт в «Крокус Сити Холле». Выступление музыкант посвятит жене. Также он продолжит гастроли по России.

Певец написал, что жена всегда мотивировала его быть сильным, бороться, искать новые вершины. И она очень хотела, чтобы состоялся этот концерт, к чему сама приложила немало усилий.

Она всегда говорила, что мы должны покорить две самые большие площадки столицы. Кремль уже состоялся. Я не вправе сдаваться, потому что она бы не сдалась. 14 марта я выйду на сцену. Для неё. Для вас, — написал Сумишевский.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жена музыканта Ярослава Сумишевского, исполняющего песни в стиле шансон, скончалась после аварии, в которую супруги попали 29 января. Об этом 6 февраля артист сообщил на своей официальной странице в социальной сети.