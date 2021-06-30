Суд вернул Земфире иск к назвавшему её наркоманкой Гришковцу

Центральный районный суд Калининграда вернул певице Земфире исковое заявление к оскорбившему её писателю и драматургу Евгению Гришковцу. Артистке объяснили, что дело может быть рассмотрено в другом суде, передаёт ТАСС.

Певица намерена отсудить у писателя 1,5 млн рублей за то, что он назвал её наркоманкой. Исполнительница считает, что высказывания Гришковца «носят порочащий характер» и негативно отражаются на её репутации.

В суде, куда Земфира подала иск о взыскании с обидчика денег, заявили , что дело может быть рассмотрено в Ленинградском районном суде Калининграда, поскольку ответчик проживает в этом районе города. Передаст ли певица туда заявление, пока неизвестно.

Напомним, что сам писатель, судя по всему, не был готов к решению Земфиры подавать в суд. В беседе с NEWS.ru он отметил, что узнал об этом 18 июня, когда информацию о подаче иска распространили СМИ.

27 мая Гришковец высказался о последнем альбоме Земфиры «Бордерлайн» в прямом эфире программы «Би Коз» на телеканале «Дождь». Он назвал её песни наркоманскими и связал это с тем, что сама певица якобы употребляет запрещённые вещества.

Когда человек позволяет себе всё, когда решает вопрос «я могу сделать всё», я могу вытащить из себя всё что угодно, всё без исключения: все мои наркотические кошмары и весь свой наркотический эгоизм — и выложить его тем людям, которые восемь лет ждали хоть чего-нибудь, — заявил писатель.

Впоследствии Земфира потребовала от писателя опровержения всего сказанного в эфире «Дождя». Гришковец выполнил это условие и извинился перед певицей в эфире.

Я пожалел о своём высказывании ещё в процессе разговора. Пожалел не по причине опасений юридических последствий и скандала. Я пожалел, что был категоричен, груб, позволил себе гнев, — сказал он.

Ранее сообщалось, что психотерапевт Анатолий Кашпировский подал в суд на шоу «Вечерний Ургант» и Первый канал. Претензии, вероятно, возникли из-за выпуска от 14 апреля 2020 года, где ведущий Иван Ургант высмеял новость о том, что психотерапевт начал вести оздоровительные сеансы в Сети.