Суд с Прилучным, конфликт с Брутян, роман с Кологривым: как живет Муцениеце

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Актриса Агата Муцениеце прервала молчание по поводу суда с бывшим супругом Павлом Прилучным, касающегося вопроса алиментов на содержание их общих детей. Как артистка пристыдила экс-мужа, что известно о ее конфликте с нынешней возлюбленной Прилучного Зепюр Брутян и романе с Никитой Кологривым?

Что Муцениеце сказала о решении суда

Актриса не стала скрывать радости от выигранного суда. Актер, который, по информации СМИ, получает за один съемочный день 500 тысяч рублей, до недавнего времени платил на содержание Мии и Тимофея 200 тысяч в месяц. В начале 2024 года Муцениеце решила пойти в суд, чтобы добиться увеличения суммы выплат.

«Прерву свое молчание. Скажу только одно, 24.04.24 мы с адвокатом выиграли суд! Красивая дата, красивая победа! Но, конечно, радостного мало, потому что в целом — это стыдно, что надо судиться за то, чтобы человек помогал финансово своим детям. Стыдно, что люди все время кричат о том, что просто все завидуют их счастью, и вступают в судебный процесс третьим лицом (напоминаю, чтобы не дать денег детям). А вообще — это ужасающая тенденция в нашей стране, что мужчины после развода просто скидывают все на плечи матерей и финансово, и морально!» — написала Муцениеце в личном блоге.

Судя по всему, третье лицо, о котором говорит Агата, это нынешняя супруга актера Зепюр Брутян. Она не раз отмечала в соцсетях, что все нападки со стороны экс-жены Павла и ее поклонников — это не что иное, как зависть. А про действия Муцениеце говорит: «Пять лет смотрят спектакль одного актера».

Из-за чего конфликтовали актрисы

Агата Муцениеце заявляла, что Прилучный покупает наследникам подарки, но запрещает увозить их к матери. Также, по словам актрисы, детям не разрешают брать с собой подаренные ноутбук и колонку «Маруся».

После этого Зепюр Брутян решила публично разоблачить экс-супругу Прилучного, опубликовав в соцсетях видео, на котором дети говорят, что подарки сейчас у мамы.

«Вы пять лет верите и смотрите этот моноспектакль. Приятного вам дальше просмотра. И прошу вас оставаться там же, в зрительном зале», — подчеркнула Брутян.

Муцениеце ответила Брутян и предложила ей отдать детям не только технику, но и остальные вещи.

«Понятно, для чего разрешили брать ноутбук с собой. Предлагаю их теперь в новой одежде отправить домой, чтоб на следующие выходные подготовить контент. Не благодарите», — прокомментировала актриса.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер Павел Прилучный и Зепюр Брутян вместе с детьми актера Тимофеем и Мией

Брутян в 2022 году вышла замуж за Прилучного. В конце апреля 2023 года у супругов родился сын Микаэль.

«Мне сейчас не надо ничего менять в своей манере поведения. Мы друг друга очень хорошо понимаем, у нас одинаковая ментальность, жизненные ценности», — рассказывал Прилучный.

Что известно о романе Муцениеце с Кологривым

СМИ постоянно приписывают Муцениеце романы с партнерами по съемкам: Романом Курцыным, Романом Маякиным, Давой, с которым она снималась в клипе. Особенно много говорили об общении Агаты с Никитой Кологривым. Они вместе снимались в проекте «Я — медведь». На камеру Муцениеце шутила, что Никита «попал в ее лапки» и она теперь Агата Кологривая.

В апреле Кологривый подтвердил информацию о романе с Агатой Муцениеце. Говоря об отношениях с коллегой, актер заявил, что они быстро закончились. Он подчеркнул, что у всех артистов, которые играют пару в кино, есть потребность в подобном.

«Это такая помощь игре, поиск тепла», — отметил он.

Роман закрутился год назад на съемках фильма. Сам Кологривый при этом дружит с бывшим мужем актрисы Павлом Прилучным.

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