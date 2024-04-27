Новый удар по имиджу: за что оштрафовали Киркорова, последние новости

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Суд в Москве оштрафовал народного артиста России Филиппа Киркорова. Что натворил певец, какие последние новости известны о поп-короле?

За что оштрафовали Киркорова

Пресс-служба судов общей юрисдикции столицы сообщила, что мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал народного артиста на шесть тысяч рублей за неуплату другого штрафа. Певца признали виновным в уклонении от исполнения административного наказания.

«Судом назначено наказание в виде административного штрафа в двукратном размере от суммы неуплаченного административного штрафа — 6000 рублей», — отметили в пресс-службе.

Как пишет газета «Известия», речь идет об инциденте, который произошел 10 марта 2022 года. Тогда Киркорова оштрафовали за неправильную парковку. Ему был выписан штраф в размере трех тысяч рублей. Артист его не оплатил.

Во сколько певцу обошелся ремонт в пентхаусе от экс-президента Киргизии

Киркоров получил пентхаус в подарок от экс-президента Киргизии Аскара Акаева еще три года назад, однако ремонт там прошел лишь недавно. По информации KP.RU, исполнитель потратил на преображение дома порядка 200 млн рублей. Апартаменты площадью 537 квадратных метров включают в том числе умные унитазы и кровать с режимом невесомости.

Спальня в пентхаусе выполнена в имперском стиле. Потолки там золотого цвета, также присутствуют ковры и лепнина. Кроме того, Киркоров заказал два дизайнерских черепа, инкрустированных стразами Сваровски.

«Главный сюрприз был внутри кровати: она оказалась с трансформируемым основанием. Здесь есть даже функция массажа и режим невесомости. Просто чудо-кровать! Моей квартирой управляет система умного дома. Нажимаешь кнопку на панели — и ставни закрываются, лампочки выключаются», — рассказал Киркоров.

Также обращает на себя внимание ванная артиста, кишащая техническими новинками. Так, Киркоров привез из Китая умные унитазы с подогревом. В обновленный пентхаус певец рассчитывает въехать в ближайшее время. Отмечается, что и пентхаус, и старая квартира поп-короля находятся в доме в Филипповском переулке, где также жила его экс-супруга певца Алла Пугачева.

«Из Китая я привез не менее умные унитазы с подогревом. Плюс ко всему мне хотелось бы построить в новой квартире зимний сад, где я буду вечерами любоваться закатами. Ну а самая главная причина ремонта — хочу отдать свою старую квартиру детям. Алла-Виктория и Мартин растут, через несколько лет захотят жить самостоятельно. Поэтому я уже готовлю им дом, делаю так, чтобы они жили рядом со мной. Я в пентхаусе, а они рядышком. Сейчас обустраиваю новую квартиру, там будет целый арт-объект», — заявил Киркоров.

Когда Киркоров выступил в Кремле

Поп-король выступил на концерте в Кремлевском дворце впервые после скандала вокруг «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Как уточняется, мероприятие было приурочено к 50-летию Байкало-Амурской магистрали (БАМ). По данным источника, певец исполнил композицию «Полетели».

Помимо Киркорова, на концерте выступили Лев Лещенко, Александр Маршал, Жасмин, Юрий Антонов, Мария Воронова, Пелагея, Денис Майданов, Ольга Кормухина и другие артисты. Перед этим президент России Владимир Путин вручил награды специалистам, внесшим вклад в строительство магистрали.

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