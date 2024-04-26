Последние новости шоубиза 26 апреля: что с Киркоровым, Пугачевой, Машковой

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press/ТАСС

Алла Пугачева, Мария Машкова, Филипп Киркоров

Суд оштрафовал певца Филиппа Киркорова, адвокат высказался о возможном возвращении исполнительницы Аллы Пугачевой в Россию, а актриса Мария Машкова окончательно отреклась от отца. Какие последние новости шоу-бизнеса 26 апреля?

За что оштрафовали Киркорова

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал народного артиста России Филиппа Киркорова на шесть тысяч рублей за неуплату штрафа, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы. Певца признали виновным в уклонении от исполнения административного наказания.

«Судом назначено наказание в виде административного штрафа в двукратном размере от суммы неуплаченного административного штрафа — 6000 рублей», — отмечается в Telegram-канале пресс-службы.

Как уточняется, речь идет об инциденте, который произошел 10 марта 2022 года. Тогда Киркорова оштрафовали за неправильную парковку. Ему был выписан штраф в размере трех тысяч рублей. Артист его не оплатил.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Вернется ли Пугачева в Россию

Звездный адвокат Андрей Алешкин выразил мнение, что народной артистке СССР Алле Пугачевой нет смысла возвращаться в Россию. По его словам, у Примадонны достаточно средств для безбедного проживания за границей.

«Российская пенсия, недвижимость в действительности Пугачевой могут быть не нужны. Она не живет на такие деньги, запас есть, и возвращаться она не спешит, да и зачем ей это? Живет в удовольствие, а тут критиканы выдумывают новости про нее», — заявил адвокат в беседе с изданием fedpress.ru.

Также Алешкин назвал Пугачеву примером «умных и талантливых» женщин. Он предостерег критиков Примадонны от возможных последствий выпадов в адрес артистки.

«Примером умных и талантливых женщин является Алла Борисовна. Если долго в человека бросать грязью, может что-то прилипнуть, но свои руки не отмоете никогда», — констатировал юрист.

Машкова отреклась от отца?

Дочь российского актера Владимира Машкова Мария, покинувшая Россию, окончательно отреклась от отца. По информации СМИ, артистка больше не представляет даже возможности встречи с родственником.

«Прошел, видимо, этот период. Я почти 40 лет инициировала встречи и очень хотела, чтобы он был в моей жизни, но сейчас — нет», — приводит источник слова Марии.

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press Мария Машкова

Подчеркивается, что Машкова сохранила в памяти образ отца, когда ему было около 25 лет. В публикации KP.RU говорится, что тогда Мария считала его «молодым, усатым, классным парнем».

Мария Машкова в настоящее время проживает в США. Разногласия между ней и отцом начались из-за спецоперации, которую актриса резко осудила. Машков призывал дочь извиниться за такую позицию, назвав ее предательством. После того как Мария отказалась это делать и возвращаться из Соединенных Штатов, актер, по данным СМИ, прекратил любое общение с ней.

Zivert возвращается на сцену?

Певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) объявила о проведении концерта в Тюмени после временного ухода со сцены. Информация о мероприятии была размещена на официальном сайте артистки. Отмечается, что концерт певицы состоится осенью.

Изначально планировалось, что звезда выступит в Тюмени 29 апреля, однако из-за проблем со здоровьем ее концерт и другие выступления в туре были перенесены. Новая дата шоу в Тюмени назначена на 15 сентября в СК «Центральный».

Юлия ранее рассказала поклонникам о том, что из-за серьезных проблем со здоровьем вынуждена отменить все концерты на ближайшие полгода. Боли, которые беспокоили Zivert уже полтора года, стали усиливаться, и ей пришлось принять трудное решение об отмене выступлений.

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