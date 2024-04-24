Киркорова пригласили выступить в Кремль впервые после «голой вечеринки» Life: Киркоров выступит в Кремле на концерте к 50-летию БАМа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Филиппа Киркорова пригласили выступить на концерте в Кремлевском дворце впервые после участия в «голой вечеринке», сообщает Life со ссылкой на программу мероприятия. Концерт приурочен к 50-летию Байкало-Амурской магистрали. По информации издания, Киркоров исполнит песню «Полетели».

Помимо него, также приглашены Лев Лещенко, Александр Маршал, ВИА «Самоцветы», Жасмин, Юрий Антонов, Мария Воронова, Пелагея, Денис Майданов, ВИА «Лейся, песня», Дмитрий Харатьян и Ольга Кормухина. Перед выступлением артистов президент РФ Владимир Путин выручит награды специалистам, внесшим вклад в строительство магистрали.

Ранее стало известно о реабилитации еще одной участницы «голой вечеринки» — Лолиты Милявской. Так, артистка станет ведущей шоу «ВИА Суперстар!» на НТВ. Возвращение 60-летней звезды на телеэкраны подтвердил музыкальный критик Сергей Соседов.

Критик заявил, что уверен в силе и таланте исполнительницы. По его словам, сломить Лолиту не смогут никакие трудности. Соседов также посоветовал не глумиться над бедами людей, особенно талантливых. Он считает, что артистка ни перед кем не провинилась.