Конфликт с Пригожиным, долги, критика СВО: куда пропал Валерий Меладзе

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/Global Look Press

Иосиф Пригожин заявил, что певец Валерий Меладзе, который уже на протяжении двух лет не выступает в России, продолжает пользоваться любовью россиян. Что продюсер сказал о возвращении артиста, почему Пригожин обижен на него, что Меладзе говорил об СВО и что известно о его долгах?

Что Пригожин сказал о Меладзе

На днях в Сети опубликовали райдер российского певца Валерия Меладзе. Согласно ему, стоимость гонорара артиста за выступление в Москве составляет €120 тысяч (около 12 млн рублей). Однако сам исполнитель пока не анонсировал концерты на территории РФ.

Своим мнением о возможном возвращении Меладзе на российскую сцену в беседе с VOICE поделился продюсер Иосиф Пригожин. По словам медиаменеджера, певец продолжает пользоваться любовью и востребованностью у россиян. Пригожин добавил, что считает братьев Константина и Валерия Меладзе потрясающим творческим тандемом.

«Смотрите, у нас могут расходиться политические взгляды. У нас могут быть разные характеры. Никто не обязан любить друг друга, да, но мы не можем не оценить его творческий вклад в историю музыкальной индустрии. Меладзе оригинален и талантлив. Любят ли его в России? Любят. Пойдут ли на его концерты? Пойдут. Соберет ли он „Лужники“ на 70 тысяч зрителей? Конечно, если по-честному, не беря во внимание политическую подоплеку. Это больше о вечном, а не о чем-то сиюминутном», — отметил продюсер.

По мнению Пригожина, любой артист, решивший вернуться в Россию, автоматически соглашается с позицией страны и ее идеологией. При этом он подчеркнул, что каждый подобный случай отъезда или возвращения творческого деятеля на родину стоит моделировать и анализировать отдельно.

Во время разговора продюсер упомянул конфликт с Меладзе. Он отметил, что, несмотря на недопонимание, старается поддерживать исполнителя.

«У меня есть свои обиды на Меладзе, но у него случилось горе, умер отец. И мы выразили ему соболезнования, нам неважно, что он думает и какие у него политические взгляды. У всех есть право на ошибку, однако за нее надо дорого платить. Тут не стоит забывать, что есть вещи агрессивные, а есть провоцирующие. Ошибки совершают многие, политики, бизнесмены и, особенно, творческие люди. Недоброжелатели могут просто купить информационное поле и начать перетягивать артистов на свою сторону. Это как рынок. Если тебя не приучили бесплатно любить родину, то надо научить хотя бы за деньги», — резюмировал Пригожин.

Что артист говорил про СВО

После начала СВО артист призывал стороны российско-украинского конфликта сесть за стол переговоров.

«Сегодня произошло то, что не могло и не должно было происходить никогда. История когда-нибудь рассудит и расставит все по своим местам. Ну, а сегодня я хочу попросить вас, я умоляю прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться. Для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать, это нужно прекратить», — заявил тогда Меладзе.

Спустя почти год исполнитель заявил, что мечтает лишь о том, «чтобы антагонизм прекратился и между близкими народами установилось согласие». Тогда он подчеркнул, что ради этого «готов отдать все силы».

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

В начале января прошлого года в Сети появилось видео, на котором Меладзе по просьбе фаната продолжает некую фразу. Четко ответ не слышен, поскольку Меладзе в тот момент убрал микрофон в сторону, но фанат выразил певцу одобрение и назвал его «красавчиком». Пользователи соцсетей решили, что артист произнес проукраинский лозунг, разгорелся скандал.

Лидер рок-группы «Пилигрим» Андрей Ковалев, знакомый с Меладзе с 1990-х, считает, что его коллега мог стать жертвой провокации.

Сам певец позже заявил, что «никого не хочет и не может ненавидеть» и «уже несколько месяцев живет с ощущением тяжести и горя из-за конфликта горячо любимых народов». Однако слова Меладзе не убедили публику. Первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой направил обращение генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой дать правовую оценку действиям Меладзе. В обращении депутат заявил, что артист «славил националистическими лозунгами Украину, критиковал руководство Российской Федерации».

После этого СКР и Генпрокуратура провели проверку и не обнаружили нарушений закона в действиях Меладзе.

Что известно о долгах Меладзе

В декабре Telegram-канал SHOT сообщил, что артист выплатил ФНС почти 1,8 млн рублей из-за скандала с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой. По данным источника, сам певец там не был, но «решил перестраховаться, так как к нему были претензии от общественников».

В начале декабря SHOT сообщал, что Меладзе задолжал ФНС 1,74 млн рублей. Отмечалось, что это в шесть раз больше, чем было месяц назад. Как выяснил канал, ФНС выставила артисту счет в 1 749 326 рублей, хотя еще за три недели до этого продюсер был должен всего 275 тысяч рублей.

«При этом Валерий Шотаевич продолжает зарабатывать миллионы в России: по некоторым подсчетам, за этот год артист мог заработать минимум 30 млн рублей. Эти деньги пополнили бюджет Меладзе и его семьи, даже несмотря на отсутствие концертов в РФ», — говорится в публикации SHOT.

В октябре Telegram-канал Mash сообщил, что ФНС Москвы закрыла фирму Меладзе «МБ Про», которую он открыл порядка 20 лет назад.

«Контора „МБ Про“ предоставляла услуги в сфере исполнительного искусства и просуществовала около 20 лет. Но после начала СВО Меладзе покинул страну и стал разъезжать по корпоратам», — писал Mash.

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