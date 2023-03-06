Стало известно о судьбе шоу «Давай поженимся» Сотрудник Первого канала сообщил, что шоу «Давай поженимся» не вернется в эфир

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева

Шоу «Давай поженимся» не вернется в эфир Первого канала в ближайшее время, сообщил сотрудник команды проекта. Он рассказал KP.RU, что на данный момент речь идет о краткосрочном перерыве, в долгосрочной перспективе решение о судьбе развлекательной программы пока не принято. Это может быть связано с тем, что передача потеряла свою актуальность.

Никаких съемок «женилок» не запланировано. В этом телесезоне их точно не будет. Неясно, будут ли они даже в долгосрочной перспективе, — предупредил сотрудник.

Место программы в эфире Первого канала с начала специальной военной операции на Украине заняли общественно-политические, социальные, аналитические и новостные программы, которые сейчас вызывают больше интереса у зрителей. Кроме того, проект начал терять свою актуальность, в этом году исполнится 15 лет с начала выхода «Давай поженимся» в эфир и за это время шоу практически не изменилось. Из-за этого встает вопрос о смене формата, пишет издание.

Одна из ведущих проекта, Роза Сябитова, также считает, что программа должна стать более актуальной. Она призывает создателей изменить подачу материала и позвать в проект молодую соведущую. В качестве кандидатуры Сябитова предлагает певицу Клаву Коку, с которой успела сдружиться на съемках.

Надо оставить концепт программы, так как именно он делает ее уникальной. Но изменить подачу материала. Например, пригласить молодую и талантливую ведущую, которая будет отражать мнение молодежи. Спор между поколениями интересно смотреть. <...> И, конечно, нужны новые герои. Наша программа всегда была зеркалом своего времени, — пояснила ведущая.

Телеведущий Иван Ургант ранее опубликовал фотографию из студии своего авторского шоу «Вечерний Ургант». Под снимком он написал, что вся команда проекта собралась вместе. Последний выпуск шоу выходил на Первом канале 21 февраля 2022 года.