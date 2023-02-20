Ургант намекнул на возвращение своего шоу

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Телеведущий Иван Ургант

Телеведущий Иван Ургант опубликовал в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) фотографию из студии своего авторского шоу «Вечерний Ургант». Под снимком он написал, что вся команда телепередачи собралась вместе. Последний выпуск шоу выходил на Первом канале 21 февраля прошлого года.

Люблю, когда вся команда в сборе! — заявил Ургант.

На публикацию шоумена отреагировали его коллеги по команде. Так, сценарист шоу, стендап-комик Гарик Оганисян написал, что давно уже трудится в труппе ведущего Тиграна Кеосаяна. Актриса Алла Михеева заметила на фото портрет, который привозила Урганту из Парижа, и пообещала пересмотреть этот выпуск шоу.

1 января Ургант сообщил, что онлайн-кинотеатр KION снял с эфира показ новогоднего телеспектакля «Происшествие в стране Мульти-Пульти» с его участием. Помимо шоумена в фильме были задействованы актеры театра и кино Данила Козловский, Александр Петров, Сергей Бурунов, Ксения Раппопорт, Алексей Серебряков и Екатерина Варнава.

До этого шоумен говорил, что не знал о решении режиссера Евгения Кулика не приглашать его к участию в съемках фильма «Елки-9». Артист заявил, что Кулик «вбил последний гвоздь в крышку его блестящей актерской карьеры».