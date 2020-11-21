Директор Софии Ротару рассказал о возвращении певицы в Россию

https://static.news.ru/photo/9a625b56-2cb5-11eb-a7d6-fa163e074e61_660.jpg София Ротару Фото: sofiarotaru.official/instagram.com

Певица София Ротару в ближайшее время вернётся в Россию для участия в фестивале «Песня года». Мероприятие состоится 5 декабря в Москве.

По словам концертного директора Ротару Сергея Лаврова, певица с нетерпением ждёт приезда в Россию и даже готова пройти для этого требуемый карантин.

София Михайловна дала добро Игорю Крутому приехать в Москву, — отметил Лавров, слова которого приводит «Собеседник».

Известно, что композитора и певицу долгие годы связывает дружба. Примечательно, что Ротару выступит в Москве на безвозмездной основе, так как «с друзей она гонораров не берёт». На этом моменте Лавров заострил особое внимание, так как в 2019 году с участием Ротару разразился настоящий скандал.

В тот год глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что необходимо ограничить деятельность ряда «гастролёров». По его словам, многие из них сначала яро критикуют Россию, а затем едут в страну, чтобы подзаработать. Такое мнение разделил и сенатор Алексей Пушков.

Стоит отметить, что главным объектом критики тогда стала именно Ротару. Тем не менее среди российских звёзд и фанатов были те, кто поддержал певицу.

Ранее NEWS.ru писал, что София Ротару не намерена понижать гонорар, как это сделали другие звёзды на время пандемии, сообщил концертный директор певицы Сергей Лавров.

Артистка предпочитает расчёт в долларах, и фиксируемый в последнее время рост курса валют привёл к тому, что её выступления стали ещё дороже.