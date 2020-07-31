Стало известно, кто заменит Елену Ландер в утреннем эфире на «России 1»

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Редакторы утреннего эфира телеканала «Россия 1» нашли замену телеведущей Елены Ландер, которая решила уехать жить в Италию. Её место займёт журналист «Москвы 24» Мария Рыбакова.

О рокировке в федеральном телеэфире сообщает Общественная служба новостей со ссылкой на собственные источники. В свою очередь StarHit информирует , что информацию об этом подтвердило руководство ВГТРК.

Рыбакова начала карьеру на региональных телеканалах «РЕН ТВ — Владимир», «Волга 24», «Астрахань 24». С 2015 года она является ведущей утреннего эфира столичного телеканала.

Ландер вела «Утро России» с 27 ноября 2014 года по 29 июля 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал, что она уволилась ради воссоединения с супругом — бизнесменом Томасом Ландером, живущим в Италии. По признанию телеведущей, она устала жить на две страны. Вместе с ней на родину отца переедет и 10-летняя дочь журналистки Эстель.

Обе они будут добираться к новому дому через Белоруссию, так прямых рейсов в Милан из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, сейчас нет.