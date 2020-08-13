Стало известно, кого из звёзд Киркоров мог заразить коронавирусом

https://static.news.ru/photo/7a70a4ac-dd63-11ea-b4f1-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Звезда эстрады Филипп Киркоров, который признался, что переболел коронавирусом, мог заразить едва ли не половину российской шоу-тусовки. Если заявление было сделано не для «красного словца», то к рабочему графику певец отнёсся не вполне ответственно, оставив его довольно плотным.

Ещё 8 мая Киркоров демонстрировал отрицательные результаты анализов своей семьи, а три месяца спустя ошарашил коллег по творческому цеху и поклонников, которые ничего не подозревали, так как артист переболел «по-киркоровски» бессимптомно.

В течение лета кумир миллионов участвовал в массе мероприятий, пишет «Собеседник», который провёл сверку его рабочего графика.

24 июня Киркоров выступал на «Славянском базаре» в Витебске вместе с Олегом Газмановым и Лолитой. В белорусский город из Москвы отправлялся специальный поезд гостей. При этом, по словам участников турне, многие по дороге домой кашляли.

Уже 29 июня певец на широкую ногу отметил день рождения сына Мартина. На вечеринке, организованной по этому случаю, были замечены Сергей Лазарев, Ани Лорак, Юлия Барановская, а также Тимати, с которым Киркоров позже открыл бургерную.

На презентации новоявленного заведения общепита, которая состоялась 8 июля, побывали многие звёзды, не особо озаботившиеся соблюдением социальной дистанции. Желание поесть и утолить обострившийся за время самоизоляции голод на общение оказалось выше инстинкта самосохранения у Валерии и Иосифа Пригожина, Григория Лепса, Виталия Гогунского и Аркадия Новикова, который, к слову, сейчас находится в Сардинии вместе с потенциальном зятем Федуком.

14 июля Киркоров снялся в новой серии детского киножурнала «Ералаш», где, помимо общения с другими людьми на площадке, обнимался с 71-летним — и потому находящемся в группе риска — художественным руководителем проекта Борисом Грачевским.

Наконец, недавно артист провёл отпуск на Крите, где его пути пересеклись с телеведущим Андреем Малаховым.

Таким образом, список потенциальных пациентов элитных и не очень элитных клиник весьма широк. И это только те контакты Киркорова, которые проходили в публичной плоскости.

Ранее, как писал NEWS.ru, певец рассказал о перенесённой «на ногах» инфекции. Признание он сделал в ходе презентации клипа «Ролекс», снятом совместно с Давидом Манукяном, больше известным как Дава.