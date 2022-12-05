Стали известны подробности драки Лепса с посетителем бара в Петербурге

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Григорий Лепс

Телеканал РЕН ТВ сообщил подробности драки Григория Лепса с посетителем бара в Санкт-Петербурге. Пострадавшим в конфликте оказался 39-летний местный житель, сообщает издание со ссылкой на собственный источник.

Врачи диагностировали у петербуржца ушибы и подозрение на перелом носа. В то же время издание «Фонтанка» приводит версию потерпевшего. По его словам, он «пересекся» с артистом в баре Finnegan’s на Московском проспекте, где тот якобы предложил сыграть ему партию в нарды на $10 тысяч. Петербуржец, по его словам, ответил, что у него таких денег нет, после чего между ними возникла перепалка, которая перешла в конфликт.

Однако, совладелец бара отрицает эту версию. Он утверждает, что пострадавший сам начал приставать к Лепсу.

Приехал Григорий Лепс, расстроенный после концерта — что он не удался и голос пропал, заехал выпить виски. В баре был пьяный гость, который докопался до него. Они пошли на улицу, кувырнулись, их разняли, зашли обратно, каждый заказал себе еще по виски. Лепс рассчитался и уехал. Никаких историй, что кто-то на кого-то набросился и начал избивать, не было, — заверяет бизнесмен.

По информации РЕН ТВ, посетитель бара настойчиво просил музыканта сфотографироваться с ним, ему отказали, после чего мужчину из бара вывела охрана. Уже на улице посетитель якобы начал нецензурно высказываться в адрес артиста, что и стало причиной конфликта.

Ранее сообщалось, что Григорий Лепс подрался с посетителем бара в Санкт-Петербурге после концерта, на котором певец бросил на пол микрофон и прервал выступление. В момент конфликта музыкант был в сопровождении охранников, которые не стали просто так смотреть на происходящее.