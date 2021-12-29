Стал известен победитель шоу «Голос»

Победителем десятого сезона музыкального шоу «Голос» стал участник из команды певицы Пелагеи Александр Волкодав из Бишкека. За исполнителя проголосовали 53,3% телезрителей. Итоги финала конкурса были оглашены в прямом эфире Первого канала.

В финале Волкодав вместе со своей наставницей исполнил песню Дункана Лоуренса «Arcade».

Второе место телезрители отдали Алишеру Каримову из команды ушедшего из жизни 28 ноября певца и композитора Александра Градского. В финале также участвовали Ернар Садирбаев из команды певца Димы Билана и Элина Пан из команды певца Леонида Агутина.

Как сообщалось, Каримов растрогал публику совместным исполнением песни с мэтром. По правилам, на последнем этапе шоу наставники должны выступать вместе с подопечными, однако, команда Градского стала исключением. Организаторы проекта нашли выход из положения: они «оживили» легендарного музыканта, показав на большом экране на фоне сцены кадры с его исполнением. Таким образом, вышедший в финал подопечный мэтра Алишер Каримов смог исполнить со своим наставником песню. Для этого была выбрана композиция «Как молоды мы были», которая заставила буквально разрыдаться зрителей и участников шоу.