«Спрашивают у родителей»: Надя Ручка высказалась о знакомых на Украине Певица Надя Ручка сообщила, что сохранила отношения с друзьями на Украине

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Певица Надя Ручка на тематическом гала-ужине в ресторане Madison заявила NEWS.ru, что у нее хорошие отношения с друзьями и близкими, которые живут на Украине. По ее словам, связь ни с кем не потерялась, в том числе с друзьями детства и одноклассниками.

Не потерялась ни с кем. Со всеми, с кем я была на связи, я остаюсь на связи. Это мои родители, которые там, некоторые мои одноклассники и друзья детства, мы с ними всегда на связи, с днями рождениями поздравляем друг друга. У моих родителей они спрашивают: «Как Надюшка, все ли хорошо?», — поделилась девушка.

Ранее она рассказала, что сейчас у нее нет возможности перевезти родителей с Украины в Москву и куда-нибудь поближе. Это сложный вопрос, который очень нелегко решить, поскольку родные не хотят оставлять нуждающихся в помощи близких, бросать квартиру. Дело в том, что при переезде человека фактически отрывают от его корней, резюмировала Ручка.

До этого солистка «Блестящих» призналась, что среди участниц группы у нее нет близких подруг, хотя они каждый день общаются и списываются между собой. Как пояснила Ручка, ее позвали вновь стать артисткой коллектива на год-два, поэтому на фоне постоянных гастролей и рабочих вопросов она ежедневно общается с коллегами по цеху, но тесных отношений не сложилось.