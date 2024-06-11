Солистка «Блестящих» рассказала, кого она считает лучшей подругой из группы Певица Надя Ручка призналась в отсутствии близких подруг среди «Блестящих»

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Солистка «Блестящих» Надя Ручка на тематическом гала-ужине в ресторане Madison призналась корреспонденту NEWS.ru, что среди участниц группы у нее нет близких подруг. При этом артистки каждый день общаются и списываются между собой, уточнила она.

Честно говоря, мои подруги близкие, они не из «Блестящих». Их очень мало, и они не в «Блестящих». В «Блестящих» достаточно надежных девочек, — подчеркнула певица.

Как подчеркнула Ручка, ее позвали вновь стать участницей группы на год-два. Поэтому ввиду постоянных гастролей и рабочих вопросов она ежедневно общается с коллегами по цеху.

Я сейчас вернулась, меня позвали на годик-два, поэтому мы каждый день общаемся и каждый день списываемся. Потому что это гастроли, какие-то вопросы по костюмам, сейчас впереди премия музыкальная, тоже постоянно на связи, — констатировала исполнительница.

Ранее Ручка в интервью рассказала о своей последней встрече с Жанной Фриске. По словам певицы, ее коллега всегда была внимательна к людям, в ней не было высокомерия. Певица назвала экс-солистку «Блестящих» настоящей леди, которая тщательно ухаживала за собой. Как призналась артистка, после того, как она перепела хит Фриске «А на море белый песок», в котором оставили голос Жанны, некоторые поклонники выразили свое негодование.