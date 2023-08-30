«В ней не было высокомерия»: Ручка вспомнила о последней встрече с Фриске Надя Ручка назвала покойную Жанну Фриске настоящей леди

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Надя Ручка

Участница группы «Блестящие» Надя Ручка в интервью ProZvezd.info рассказала о своей последней встрече с Жанной Фриске. По словам певицы, ее коллега всегда была внимательна к людям, в ней не было высокомерия. Ручка назвала Фриске настоящей леди, которая тщательно ухаживала за собой.

Однажды мы встретились на фестивале «Новая волна», вдвоем пошли гулять по берегу. При разговоре выяснилось, что мы интересуемся литературой одного направления. Нам вместе было интересно, сложилась философская беседа. В ней не было высокомерия. При беседе с ней не покидало ощущение, что ты ей действительно интересна. Внимательность к людям — редкое качество, — отметила Ручка.

Певица также рассказала, что после того, как она перепела хит Фриске «А на море белый песок», в котором оставили голос Жанны, некоторые поклонники выразили свое негодование. Однако родственники покойной исполнительницы не отреагировали негативно на выход композиции.

Мне лично никаких плохих отзывов не приходило. Наоборот, мне говорят, что новая версия песни вызывает мурашки. Там ведь участвует и голос Жанны. Семья Жанны не звонила нам. Но думаю, что их молчание — знак поддержки, — заявила исполнительница.

Ранее отец Фриске Владимир (Копылов) рассказал о заработках певицы в группе «Блестящие». По его словам, доходы исполнительницы росли пропорционально ее популярности. В начале карьеры Фриске зарабатывала небольшие деньги, сообщил он. Когда она вышла в лидеры группы, продюсеры повысили ей гонорар. Старший Фриске отметил, что со временем певица уже могла позволить себе купить машину, а позже и хорошую квартиру, еще оставались средства на ее ремонт.