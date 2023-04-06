«Соскучился»: лидер рок-группы «7Б» рассказал об участии в «Нашествии» Солист российской рок-группы «7Б» Демьян рассказал об участии в фестивале «Нашествие»

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Зрители на фестивале «Нашествие» в поселке Большое Завидово Тверской области, архивное фото

Лидер и солист российской рок-группы «7Б» Иван Демьян заявил NEWS.ru, что музыканты официально приглашены на фестиваль «Нашествие», который пройдет с 4 по 6 августа в Калужской области. Он добавил, что на сцену артисты выйдут с лучшими своими хитами, их выступление займет около часа.

Да, мы участвуем [в «Нашествии»]. Официально, да, приглашены. И я, и ребята скучали по формату «Нашествия». В основном программа у меня утверждается прямо в день выступления, такая у меня привычка. Есть мероприятия, когда заранее выбирают песни, отсылаешь организаторам плейлист, а они просят: такие-такие-такие. «Нашествие» в этом плане свободно в плане утверждения. Выйдем с лучшими хитами, — заявил он.

Он выразил сожаление, что фестиваль такого масштаба переносился из-за пандемии и «других историй». Демьян добавил, что в этом году ожидается большой наплыв посетителей.

Едут все к легендам рока, к новинкам, которые недавно услышали, узнали. Все едут туда, на главное приключение лета, к своим кумирам из разных городов страны, — резюмировал он.

Рок-фестиваль «Нашествие» в 2023 году вернется после трехлетнего перерыва. Фестиваль пройдет с 4 по 6 августа в окрестностях деревни Митяево Боровского района Калужской области.

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