Соседов сравнил с эксгумацией трупа голосование фанатов на Евровидении-2008

https://static.news.ru/photo/a7e8a7b0-b46c-11ea-826a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Повторное голосование фанатов Евровидения на конкурсах прошлых лет — это эксгумация мертвеца, заявил NEWS.ru музыкальный критик Сергей Соседов.

Что за бред сивой кобылы? Это чушь собачья. Это как, знаете, ворошить мертвеца, эксгумировать труп — это ужасно. Если этим занимается Европейский вещательный союз, то это дурь какая-то. Я бы не комментировал это и не обсуждал. Людям делать нечего, вот они и занимаются переголосованием, — сказал Соседов.

По его словам, Европейский вещательный союз занимается дурью.

Это ни о чём совершенно не говорит. Это говорит о дурости организаторов подобных голосований. Они совершенно бессмысленны, ни о чём не говорят, совершенно глупое занятие. Можно так и старые конкурсы начать ворошить и спорить, законно ли получила ABBA в 74-м году Гран-при за Waterloo. Это глупо изначально, — подчеркнул музыкальный критик.

В 2020 году Европейский вещательный союз каждую субботу (традиционный день проведения Евровидения) в прямом эфире на YouTube показывает старые конкурсы. После них фанаты устраивают повторное голосование.

20 июня EBU показал конкурс 2008 года, в котором победил российский участник Дима Билан. Второе место заняла украинская дива Ани Лорак. Однако при повторном фанатском голосовании победа перешла к серебряному призёру конкурса Лорак, песню для которой написал Филипп Киркоров.