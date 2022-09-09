Соседов раскритиковал Киркорова после его слов о Пугачевой Критик Соседов посоветовал Киркорову почитать Конституцию, чтобы не говорить ерунду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Соседов

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал «Народным новостям» эпатажное поведение народного артиста России Филиппа Киркорова, посоветовав исполнителю изучить главный закон РФ, в котором говорится о свободе слова. По его словам, каждый человек может говорить все, что хочет. Ранее певец резко ответил журналистам на вопросы о влиянии Аллы Пугачевой на шоу-бизнес в прошлом.

Киркорову для начала нужно читать Конституцию, чтобы не говорить всякую ерунду. Любой гражданин страны имеет право говорить то, что он считает нужным о ком бы то ни было. А уж о Пугачевой и подавно, она публичная персона. Каждый человек имеет право говорить о ней то, что считает нужным, — возмутился критик

По мнению Соседова, ни Киркорову, ни другим знаменитостям нельзя позволять себе грубо высказываться в адрес журналистов или поклонников. Он подчеркнул: артисты считают себя «пупами земли», думая, что им все дозволено, но им нужно спуститься с небес на землю.

Вы дутые воздушные шарики, которые легко проткнуть обычной вилкой. Каждый человек может говорить все, что хочет о Пугачевой, о Киркорове. Это закон страны, это Конституция, — обратился критик к артистам.

Накануне певец Филипп Киркоров заступился за бывшую супругу, певицу Аллу Пугачеву. На видео, опубликованном Telegram-каналом Super.ru, он призвал прекратить осуждать Примадонну, поскольку она много сделала для страны. В марте 2022 года певица покинула Россию вместе с двумя детьми и супругом. Свой отъезд она объяснила запланированным отпуском и желанием поправить здоровье.