Соловьёв съязвил над Бортич за страх лишиться больших гонораров

https://static.news.ru/photo/e19aa472-8df6-11eb-bdd7-96000091f725_660.jpg Фото: bortich/instagram.com

Владимир Соловьёв язвительно отозвался об актрисе Александре Бортич, которая недовольна политической ситуацией в стране. И в то же время в этой же стране актриса получает внушительные гонорары.

Как рассказал в передаче «Бесогон» Никита Михалков, звезда «Холопа» и «Любовниц» получает 200 тысяч рублей за один съёмочный день. Большинство россиян о таких заработках даже не мечтали.

Соловьёв отметил, что звезда может не бояться, что её лишат такого заработка после её критики в адрес родной страны. Журналист уверен. что в ближайшее время они не упадут, а с работы актрису за политические взгляды не выкинут — чай, не в Америке живём.

Вы можете и дальше радостно гадить на Россию. И зарабатывать тут деньги. Миловидная блондинка Саша Бортич не более, чем «революционер по выходным», когда от нечего делать можно развлечься критикой властей. Саша — настоящий либерал: она чувствует, что не может остаться в стороне, у неё сердце трепетное бьётся, и она все бросает, включая ребёнка, — с сарказмом высказался телеведущий на своём YouTube-канале «Соловьёв LIVE».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Мария Шалаева не стала комментировать слова режиссёра Никиты Михалкова о своих больших гонорарах. Мэтр в своей программе «Бесогон» возмутился тем, что актёры расшатывают обстановку в стране, при этом неплохо за счёт этой страны зарабатывая.