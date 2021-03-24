Шалаева отреагировала на слова Михалкова о своих больших гонорарах

https://static.news.ru/photo/7bc6a6ea-8d1b-11eb-82bb-96000091f725_660.jpg Мария Шалаева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Мария Шалаева не стала комментировать слова режиссёра Никиты Михалкова о своих больших гонорарах. Мэтр в своей программе «Бесогон» возмутился тем, что актёры расшатывают обстановку в стране, при этом неплохо за счёт этой страны зарабатывая.

В подтверждение своих слов режиссёр озвучил зарплаты некоторых актёров. По его словам, Саша Бортич за один съёмочный день получает 200 тысяч рублей, Павел Деревянко — 300 тысяч рублей. Также Михалков назвал гонорары Максима Виторгана, Антона Лапина и Марии Шалаевой, которые тоже оказались довольно внушительными суммами.

Мария Шалаева не стала вступать с именитым режиссёром в полемику по этому поводу и попросила журналистов «не начинать».

Я за рулём. Говорить не очень удобно. Ребят, не надо, не начинайте. Зачем об этом говорить? Слушайте, давайте не будем. Не раздувайте, забудьте, — попросила актриса в беседе с Teleprogramma.pro.

Мария Шалаева известна по фильмам «Беспринципные», «Магомаев», «Училки в законе», «Озабоченные» и другим.

Ранее NEWS.ru сообщал, что звезда фильмов «Родные», «Призрак», сериала «Ивановы-Ивановы» Семён Трескунов ответил на критику Никиты Михалкова. Молодого актёра задело, что мэтр российского кино пытается рассказать ему, что он живёт неправильно.