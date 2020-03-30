https://static.news.ru/photo/369e1c08-72e4-11ea-b5d9-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что могла переболеть коронавирусом нового типа ещё в декабре 2019 года, до начала распространения вируса в России.

Думаю, я давно переболела коронавирусом. Поэтому меня теперь уже ничего не берёт. В начале декабря я свалилась со страшной болезнью, просто лежала и не могла встать. Никогда до этого так не болела, — привели сообщение Ксении Собчак на портале Starhit.ru.

Телеведущая также рассказала, как переживала заболевание и как лечилась от вируса.

Кашель, температура, ломота. Диагноз мне поставили «атипичная пневмония», прописали антибиотики. Потом пошли осложнения, я потеряла голос. Чтобы его восстановить мы экстренно нашли фониатра, мне адреналин капали через трубочку прямо в горло, — поделилась Ксения Собчак во время прямого эфира с подписчиками в социальной сети Instagram.

После того, как стало известно о коронавирусе, телеведущая поняла, что могла быть заражена именно этим вирусом. К такому выводу она пришла, сравнив симптомы своего заболевания и COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Ксения Собчак призвала относиться с юмором к ситуации, вызванной распространением коронавируса.