Телеведущая Ксения Собчак заявила, что могла переболеть коронавирусом нового типа ещё в декабре 2019 года, до начала распространения вируса в России.
Думаю, я давно переболела коронавирусом. Поэтому меня теперь уже ничего не берёт. В начале декабря я свалилась со страшной болезнью, просто лежала и не могла встать. Никогда до этого так не болела, — привели сообщение Ксении Собчак на портале Starhit.ru.
Телеведущая также рассказала, как переживала заболевание и как лечилась от вируса.
Кашель, температура, ломота. Диагноз мне поставили «атипичная пневмония», прописали антибиотики. Потом пошли осложнения, я потеряла голос. Чтобы его восстановить мы экстренно нашли фониатра, мне адреналин капали через трубочку прямо в горло, — поделилась Ксения Собчак во время прямого эфира с подписчиками в социальной сети Instagram.