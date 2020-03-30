Ксения Собчак Ксения Собчак Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что могла переболеть коронавирусом нового типа ещё в декабре 2019 года, до начала распространения вируса в России.

Думаю, я давно переболела коронавирусом. Поэтому меня теперь уже ничего не берёт. В начале декабря я свалилась со страшной болезнью, просто лежала и не могла встать. Никогда до этого так не болела, — привели сообщение Ксении Собчак на портале Starhit.ru.

Телеведущая также рассказала, как переживала заболевание и как лечилась от вируса.

Кашель, температура, ломота. Диагноз мне поставили «атипичная пневмония», прописали антибиотики. Потом пошли осложнения, я потеряла голос. Чтобы его восстановить мы экстренно нашли фониатра, мне адреналин капали через трубочку прямо в горло, — поделилась Ксения Собчак во время прямого эфира с подписчиками в социальной сети Instagram.

ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram

ÐÑ ÑÑÐ¾, Ð´ÑÑÐ·ÑÑ! ÐÐ¾Ð¶Ð´Ð°Ð»Ð¸ÑÑ! Ð¡ÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ Ð¿ÐµÑÐ²ÑÐ¹ Ð´ÐµÐ½Ñ Ð¾ÑÐ¸ÑÐ¸Ð°Ð»ÑÐ½Ð¾Ð³Ð¾ ÐºÐ°ÑÐ°Ð½ÑÐ¸Ð½Ð°. #Ð²ÑÐµÐ¼ÐÑÑÐ°Ð²Ð°ÑÑÑÑÐÐ°Ð¡Ð²Ð¾Ð¸ÑÐÐµÑÑÐ°Ñ Ð¥Ð¾Ð´ÑÑ ÑÐ»ÑÑÐ¸ ÑÑÐ¾ Ð² ÐÐ¸ÑÐ°Ðµ Ð¿Ð¾ÑÐ»Ðµ Ð·Ð°Ð²ÐµÑÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð°Ð½Ð´ÐµÐ¼Ð¸Ð¸ ÑÐµÐ·ÐºÐ¾ ÑÐ²ÐµÐ»Ð¸ÑÐ¸Ð»Ð¾ÑÑ ÐºÐ¾Ð»Ð¸ÑÐµÑÑÐ²Ð¾ ÑÐ°Ð·Ð²Ð¾Ð´Ð¾Ð². Ð§ÑÐ¾Ð± ÑÐ°ÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð½Ðµ ÑÐ»ÑÑÐ¸Ð»Ð¾ÑÑ Ñ Ð½Ð°Ñ - Ð¼Ñ Ð´Ð°Ð´Ð¸Ð¼ Ð²Ð°Ð¼ Ð½ÐµÑÐºÐ¾Ð»ÑÐºÐ¾ Ð¸Ð½ÑÐµÑÐµÑÐ½ÑÑ ÑÐ¾Ð²ÐµÑÐ¾Ð²;) Ð¡ÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ, ÑÐ¾Ð²Ð½Ð¾ Ð² 20.00 Ð¶Ð´Ð¸ÑÐµ Ð¿ÑÑÐ¼Ð¾Ð¹ ÑÑÐ¸Ñ Ð¿ÑÑÐ¼Ð¾ Ð·Ð´ÐµÑÑ! ÐÑ Ð° ÑÐ°Ðº ÐºÐ°Ðº #ÐÐ²Ð°Ð¶Ð´ÑÐÑÑÑÐµ - Ð¼Ñ Ð²ÑÐ¹Ð´ÐµÐ¼ Ðº ÐÐ°Ð¼ Ð²Ð´Ð²Ð¾ÑÐ¼ Ñ @konbog75

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ ÐÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¡Ð¾Ð±ÑÐ°Ðº (@xenia_sobchak)

После того, как стало известно о коронавирусе, телеведущая поняла, что могла быть заражена именно этим вирусом. К такому выводу она пришла, сравнив симптомы своего заболевания и COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Ксения Собчак призвала относиться с юмором к ситуации, вызванной распространением коронавируса.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях