Собчак ответила на выпад Васильевой в свой адрес Собчак заявила, что восприняла высказывание назвавшей ее ведьмой Васильевой как комплимент

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак ответила на критику народной артистки России Татьяны Васильевой, назвавшей ее ведьмой. «Светская львица» в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) пояснила, что восприняла высказывание Васильевой как комплимент, поскольку ведьма в ее понимании — ведающая женщина. Журналистка пошутила, что главное не быть сожженной на костре, «а то и до этого дойдет».

Ведьма — это ведающая женщина, я лично так поняла. Так что эту характеристику воспринимаю как комплимент! Главное, чтобы Татьяна Васильева не призывала меня сжечь, а то ведь и до этого дойдет, — написала Собчак.

Ранее Собчак в Telegram отреагировала на критику своего вопроса о телезвезде Ким Кардашьян, который она задала художнику и скульптору Михаилу Шемякину во время интервью. Своих критиков она назвала придурками.

Журналистка ранее вступилась за Ольгу Бузову после того, как Моргенштерн (Алишер Валеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) упрекнул поющую ведущую в лицемерии. Собчак напомнила рэперу, что он и сам поступал подобным образом.