https://static.news.ru/photo/ff2f4102-b243-11eb-9fa5-96000091f725_660.jpg Ксения Собчак Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Российская телеведущая Ксения Собчак отреагировала на стрельбу в казанской школе № 175. По её словам, ситуация ужасная.

Какой ужас, — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Нападение на гимназию № 175 в Казани произошло утром 11 мая. По данным руководителя пресс-службы главы региона Лилии Галимовой, погибли восемь человек, в том числе учительница. По словам Рустама Минниханова, среди жертв — три девочки и четыре мальчика. Ещё 20 человек, по его данным, госпитализированы. В Минпросвещения республики сообщили о 32 пострадавших. Некоторые получили травмы, выпрыгивая во время стрельбы из окон.

Управление СКР по Республике Татарстан возбудило уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ) после стрельбы в школе № 175 в Казани. Председатель СКР Александр Бастрыкин распорядился передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в центральный аппарат.