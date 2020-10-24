Собчак оконфузилась, приняв подарок Бузовой за CD-диск

https://static.news.ru/photo/b3985730-1741-11eb-b904-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Ксения Собчак попала в неловкое положение, не разглядев в подарке Ольги Бузовой палетки с косметикой. Нынешняя ведущая «Дома-2» отправила бывшей косметику в упаковке, на которой размещён её портрет, а тени носят названия песен Бузовой.

В палетке есть такие оттенки, как «Бери меня», «Принимай меня», «Мало половин» и прочее. Собчак достался именной комплект с подписью, но та отреагировала на подарок довольно прохладно, заметив, где, мол, сейчас встретишь дисковод.

Палетка была заброшена, пока Ксении Собчак не рассказала о содержимом сама поющая ведущая. Бузова увидела в сторис пост про диск от неё. Экс-кандидат в президенты России тут же поспешила исправить положение, сообщив о своей ошибке, чем повеселила подписчиков.

instagram.com/xenia_sobchak/

Я — лох. Оля позвонила сейчас, сказала: «Ну ты бабуля просто». Вот что отличает пожилого человека — он видит такую штучку и сразу понимает, что это CD-диск. А это палетка! Это, конечно, только я могла! — с юмором сказала журналистка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая и политик Ксения Собчак, в сентябре прошлого года вышедшая замуж за режиссёра Константина Богомолова, ещё не раз сменит спутника жизни. В этом выразил уверенность организатор свадеб российских селебрити Андрей Фомин.