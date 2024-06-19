«Со сцены вперед ногами»: музкритик о завершении карьеры Агузаровой Музыкальный критик Легостаев: Агузаровой еще рано завершать карьеру

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Жанна Агузарова

Музыкальный критик и телеведущий Илья Легостаев в разговоре c NEWS.ru заявил, что певице Жанне Агузаровой еще рано завершать карьеру. По его мнению, на российской эстраде сложилась тенденция, что знаменитости, у которых есть песни всероссийского масштаба, уходят со сцены «вперед ногами».

На мой взгляд, люди, у которых песни всероссийского масштаба, они не завершают карьеру до того, как это стало медицинским показанием. У нас, как известно, со сцены уносят вперед ногами. Думаю, что у Агузаровой еще масса концертов впереди, потому что песни ее отлично заходят слушателям, — пояснил Легостаев.

Критик уточнил, что Агузарова — очень специфический человек. По его словам, не все могут понять ее иронию. Но, как подчеркнул эксперт, это вовсе не означает, что певице пора уходить на пенсию и оставлять сцену.

Не все иногда понимают ее иронию и ее троллинг. Но это не означает, что ей нужно уходить на пенсию и ухаживать за огородом на даче. Петь ей еще и петь на радость поклонникам. Продолжать карьеру надо всем, кто здоров, может выходить на сцену и не таскать с собой бригаду скорой помощи, — заключил Легостаев.

Агузарова ранее впервые за долгое время появилась на сцене, однако ее возвращение обернулось скандалом. Исполнительница выступила на музыкальной Премии МУЗ-ТВ, но ее вырезали из эфира из-за странного поведения. Помощники певицы при этом рассказали, что поклонники все же увидят выступление артистки на сцене, которое пришлось убрать из эфира из-за поломки света.