Снигирь показала фото повзрослевшего сына от Цыганова

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Актриса Юлия Снигирь поделилась фотографией своего пятилетнего сына Фёдора от Евгения Цыганова. Мальчику 9 марта исполнилось 5 лет.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На фото запечатлён улыбающийся ребёнок в бумажной короне и с разрисованным лицом.

Не скучаем, — подписала фото Снигирь.

Подписчики восхитились снимком и поздравили Фёдора с днём рождения. К поздравлениям также присоединились и представители российского шоу-бизнеса, в частности — Светлана Бондарчук, Юлия Пересильд, Светлана Иванова, Равшана Куркова и другие.

«Поздравляет юбиляра», «Какие обалденные глаза!», «Красавчик», «Мамина копия», «Вот это будет мужчина — красота мамы и харизма папы», написали фолловеры.

Как писал NEWS.ru, роман между Юлией Снигирь и актёром Евгением Цыгановым несколько лет назад вызвал бурное обсуждение среди их поклонников.

В 2015 году стало известно о расставании актёра Евгения Цыганова со своей супругой Ириной Леоновой, когда та носила под сердцем седьмого ребёнка. Тогда артист ушёл в актрисе Юлии Снигирь.

После произошедшего на Снигирь посыпались гневные упрёки в разрушении семьи. Сама актриса не считает себя виноватой. По её мнению, у пары произошёл крах отношений, к которому она не имела никакого отношения. Она также уверена, что Ирина Леонова не держит ни на кого обиды и не является жертвой.