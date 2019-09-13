https://static.news.ru/photo/af2a638e-d50f-11e9-a7c2-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

СМИ узнали, кто будет гостями на свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова. Приглашения на банкет получили почти 300 человек.

Среди них — Фёдор Бондарчук с Паулиной Андреевой, Константин Эрнст и его жена Софья, Рената Литвинова, Земфира, Матильда — бывшая жена Серге Шнурова, а также подруги Собчак — дизайнер Ульяна Сергеенко и светская львица Ульяна Цейтлина.

Вести свадьбу будет Игорь Верник, на торжество приглашён и второй Верник — Вадим, сообщает «КП».

Ранее News.ru сообщал, что телеведущая Ксения Собчак решила обвенчаться со своим избранником режиссёром Константином Богомоловым. Будущие супруги планируют совершить таинство сразу после заключения брака в ЗАГСе.