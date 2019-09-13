СМИ узнали, кто будет гостями на свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова. Приглашения на банкет получили почти 300 человек.
Среди них — Фёдор Бондарчук с Паулиной Андреевой, Константин Эрнст и его жена Софья, Рената Литвинова, Земфира, Матильда — бывшая жена Серге Шнурова, а также подруги Собчак — дизайнер Ульяна Сергеенко и светская львица Ульяна Цейтлина.
Вести свадьбу будет Игорь Верник, на торжество приглашён и второй Верник — Вадим,
Ранее News.ru сообщал, что телеведущая Ксения Собчак решила обвенчаться со своим избранником режиссёром Константином Богомоловым. Будущие супруги планируют совершить таинство сразу после заключения брака в ЗАГСе.