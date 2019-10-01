https://static.news.ru/photo/f6ca1c64-d76e-11e9-a377-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая в настоящее время находится в тяжёлом состоянии в одной из больниц Москвы, владеет недвижимостью общей стоимостью в полмиллиарда рублей.

По данным телеканала «НТВ» , актрисе принадлежит трёхэтажный особняк в элитном районе Подмосковья площадью 900 квадратных метров.

Кроме того, звезда сериала «Моя прекрасная няня» владеет роскошными апартаментами в центре Москвы и квартирой в Ялте.

Ранее актриса Анастасия Заворотнюк, которая лечится от рака в одной из столичных клиник, оформила завещание. О том, что в палату к артистке приходили родственники и нотариус, стало известно журналистам. По некоторым сведениям, знаменитость пришла в себя и поделила наследство между близкими.

13 сентября Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали четвёртую стадию злокачественной опухоли мозга. Затем стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Предполагается, что опухоль мозга у 48-летней женщины возникла на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО.

Как писал News.ru, журналист Сергей Майоров, друг актрисы Анастасии Заворотнюк, находящейся в частной клинике в Москве в тяжёлом состоянии из-за опухоли мозга, рассказал о последнем общении с её пиар-директором Мариной Потаповой. По его словам, Заворотнюк не при смерти, как об этом сообщали СМИ.